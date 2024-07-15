Afyonkarahisar\'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası Gerçekleştirildi

Spor

Afyonkarahisar'da Tınaztepe Spor Salonu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Toplamda 24 sporcunun katıldığı ve beş farklı kategoride gerçekleştirilen müsabakalar büyük bir heyecanla tamamlandı. Turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir platform oldu.

Turnuvada, sporcular küçük kızlar, genç kızlar, genç erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler olmak üzere beş farklı kategoride yarıştı.

Turnuvanın sonunda gerçekleştirilen ödül töreni, büyük bir coşku ve heyecanla geçti. Dereceye giren sporculara madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Erşen, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve sporun gençler için önemine vurgu yaptı. - AFYONKARAHİSAR