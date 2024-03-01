Afyonkarahisar'da 3X3 Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 3X3 Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar\'da 3X3 Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında yer alan 3X3 Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları Mustafa Abi Spor Salonunda sona erdi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

01.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında yer alan 3X3 Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları Mustafa Abi Spor Salonunda sona erdi.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Kasapoğlu, "Turnuva boyunca tüm takımlar büyük bir mücadele örneği sergiledi. Sporcuların sahadaki hırsları ve azimleri izleyenleri büyüledi. 3x3 Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları, Afyonkarahisar'da basketbol sevgisini ve heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 3X3 Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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