Afyonkarahisar'da Amatör Spor Kulüpler Birliği Kuruldu

Spor

Afyonkarahisar'da amatör spor kulüplerinin birlik ve beraberliklerini sağlamak, meydana gelen sorunlara ortak bir çözüm bulmak amacıyla Afyonkarahisar Amatör Spor Kulüpler Birliği (ASKB) kuruldu.

Afyonkarahisar'da bulunan 196 amatör spor kulübünün ve 10 bini aşkın amatör sporcunun ortak sesi olmayı hedefleyen organizasyonun dönem sözcülüğünü ise Çakırköyspor kurucusu ve yöneticisi Mahmut Kartal'ın yapacağı belirtildi. ASKD'nin ilk hedefinin 10 Ağustos'ta yapılacak Afyonkarahisar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) seçimlerinde kulüplerin sorunlarını çözecek güçlü bir yönetim oluşturmak için katkı vermek olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR