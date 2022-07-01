Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

01.07.2022 20:11
Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen "Baba Çocuk Kampı" başladı.

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen "Baba Çocuk Kampı" başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezindeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'na "Baba Çocuk Kampı" etkinliğine katılmak için çeşitli illerden gelen misafirler çadırlarını kurdu

Bazı bazı baba ve çocuklar, etkinlik alanında sportif faaliyetler yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. Yılında "Baba Çocuk Kampı"nın bugün heyecan ve keyifle başladığını söyledi.

Kampa, Türkiye'nin farklı illerinden misafirlerin geldiğini dile getiren Akülke şöyle konuştu:

" Bayburt, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Antalya ile Ankara'dan 500 civarında baba ve çocuk, bugün burada misafirimiz olacak. Kamp alanında baba ve çocuklar, birlikte kalacakları çadırlarını kuruyorlar. Uluslararası Kamp Karavan Alanı'mızın zaten altyapısı çok güzel. Kamp yapmak için müthiş bir alan. Çim ve sosyal donatıları harika."

"Kocatepe'ye çıkacağız"

Akülke, yarın burada çocuklar babalarıyla sportif etkinliklerde yarışacağını ve çekişmeli anların yaşanacağını vurguladı.

Eğlence ve sportif etkinliklerin yanında kamp çerçevesinde gezilerin de yapılacağını aktaran Akülke, "Baba ve çocuklarımız yarın Frigya'da gezi yapacak. Pazar günü de final yarışlarıyla birlikte Büyük Taarruz'u anmak için Kocatepe'ye çıkacağız. Burada da şanlı Türk bayrağımızı hep birlikte açacağız. Organizasyonun düzenlenmesinden dolayı Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik, gece kamp ateşinin yakılması ve eğitici müzikal tiyatro gösterisiyle devam edecek.

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Kaynak: AA

Karahisar, Çocuk, Baba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da 'Baba Çocuk Kampı' başladı - Son Dakika

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