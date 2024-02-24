Afyonkarahisar'da Badminton Gençler Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisar'da Badminton Gençler Grup Müsabakaları Başladı

Afyonkarahisar\'da Badminton Gençler Grup Müsabakaları Başladı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Badminton Gençler Grup müsabakaları, görkemli bir seremoniyle başladı. 120 sporcunun katıldığı turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun önemini vurgulayarak sporculara başarılar diledi. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

24.02.2024 10:20  Güncelleme: 10:21
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde Badminton Gençler Grup müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen görkemli bir seremoninin ardından başladı.

120 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu. Seremonide konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun önemini ve fair-play ruhunu vurguladı. Sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, bu turnuvanın gençlerin becerilerini geliştirmeleri ve sporu sevmeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

25 Şubat tarihinde sona erecek müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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