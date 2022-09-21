Şehre katma değer katacak, atlı spor kulüplerinin ihtiyacına cevap verecek projenin yapımının şehre hayırlı olmasını temennisinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek , ata sporlarından olan rahvan atçılığa destek olmak adına böyle bir yatırımı hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Mehmet Zeybek, Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonkarahisar'da Rahvan At Pisti inşa çalışmaları başladı - Son Dakika

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