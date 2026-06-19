Afyonkarahisar\'da Bocce Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bocce 2. Küme Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Bocce Takım Seçmeleri Kocatepe Spor Kompleksinde tamamlandı.
2. Küme müsabakaları neticesinde Yıldız erkeklerde Erenler Ömer Sayar Ortaokulu birinci, Karaaslan Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız kızlarda Erenler Ömer Sayar Ortaokulu birinci, Karaaslan Ortaokulu ikinci, Mevlana Ortaokulu ise üçüncü oldu. - AFYONKARAHİSAR
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