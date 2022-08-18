Minik okçular ata sporunu yaşatıyor - Son Dakika
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Minik okçular ata sporunu yaşatıyor

18.08.2022 01:08
Minik okçular ata sporunu yaşatıyor

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçuluk Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt'ten Kocatepe'ye Zaferin İzinde Okçuluk Müsabakaları başladı.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçuluk Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt'ten Kocatepe'ye Zaferin İzinde Okçuluk Müsabakaları başladı. Programda minik okçuların gösterileri göz doldurdu.

Büyük Taarruzun 100. yılı ektkinleri çerçevesinde Afyonkarahisar Kent Meydanında müsabakalar başladı. Afyonkarahisar'daki okçuların geleneksel ok ve yaylarla yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı. Meydana dizilen putalara 7 yaşından 70 yaşına kadar bir okçu yaylarını gererek ata sporu geleneksel okları vatandaşlara gösterdi. Meydanda toplanan vatandaşlara da eğitmenler tarafından ok talimi verildi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Afyonkarahisar İl Temsilci Ali Yazıcı, okçulukla ilgili ciddi bir talebin olduğunu belirterek, "Okçulukla ilgili tecrübeli olan hocalarımızın kursları var. Ciddi bir talep var bu kurslara. Hızla artıyor ve inşallah gelecek yıl daha da iyi olacağına eminiz. Ata sporu okçuluk dahil diğer el sanatlarının tanıtımı var burada onlar için yardımcı olmaya çalışıyoruz.

11 yaşındaki Azra Nur Avcı, ok atmak çok zevk aldıklarını belirterek ata sporunu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Avcı, "Her yaştaki çocuklar yapabilir, her yaştaki insanlar yapabilir. Atalarımızı bu şekilde bir kez daha anıp ata sporumuzu geliştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Yine 11 yaşındaki Yavuz Selim Gökpınar ise, "Atalarımızdan bu zamana kadar kalmış bir spor. Bir yandan da ata mesleği. Ok atmaktan zevk alıyoruz, güzel bir duygu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Malazgirt, Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik okçular ata sporunu yaşatıyor - Son Dakika

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