Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika
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Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

03.09.2022 12:04
Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları başladı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde dört farklı sınıfta serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, ilk gün Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) ilk yarışları yapılacak.

MXGP Türkiye büyük ve gençler sınıfının yarışları ise yarın tamamlanacak ve 2022 yılında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

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Kaynak: AA

Karahisar, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika
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