MXGP Türkiye büyük ve gençler sınıfının yarışları ise yarın tamamlanacak ve 2022 yılında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Kaynak: AA

Karahisar, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika

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