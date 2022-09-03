Öte yandan, organizasyonda mücadele eden tek Türk kadın sporcu olan Irmak Yıldırım ise 24. sırayı aldı.

Kaynak: AA

Karahisar, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Motokros Şampiyonası - Son Dakika

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