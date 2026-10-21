Afyonkarahisar\'da floor curlingde Şimşek kulüpleri üç kategoride birinci oldu

Afyonkarahisar'da floor curlingde Şimşek kulüpleri üç kategoride birinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı. Genç kızlarda Şimşek A, genç erkeklerde Şimşek B, genç karmada ise Şimşek A birinci oldu ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Afyonkarahisar'da Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı.
Müsabakalarda genç kızlar kategorisinde Şimşek A Kulübü, genç erkekler kategorisinde Şimşek B Kulübü, genç karma kategorisinde ise Şimşek A Kulübü birinciliği elde etti.
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
Kaynak: İHA
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