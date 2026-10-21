Afyonkarahisar'da floor curlingde Şimşek kulüpleri üç kategoride birinci oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da floor curlingde Şimşek kulüpleri üç kategoride birinci oldu

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Afyonkarahisar\'da floor curlingde Şimşek kulüpleri üç kategoride birinci oldu
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı. Genç kızlarda Şimşek A, genç erkeklerde Şimşek B, genç karmada ise Şimşek A birinci oldu ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Afyonkarahisar'da Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalarda genç kızlar kategorisinde Şimşek A Kulübü, genç erkekler kategorisinde Şimşek B Kulübü, genç karma kategorisinde ise Şimşek A Kulübü birinciliği elde etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA
AfyonSporSon Dakika

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