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Afyonkarahisar'da Genç Güreşçiler Şampiyonada Derece Elde Etmek İstiyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Genç Güreşçiler Şampiyonada Derece Elde Etmek İstiyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kurulan spor kulübü bünyesinde yetişen milli sporcular da dahil olmak üzere 10 genç güreşçi, şubatta düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güreş takımının 12 yıldır yetiştirdiği sporcular, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılar elde etmişlerdir. İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuların başarı odaklı çalıştığını ve hedeflerinin genç kızları olimpiyatlara taşımak olduğunu belirtti. Güreş antrenörü Yakup Yağcı ise Afyonkarahisar'dan 2028 Olimpiyatları'na sporcu gönderme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Milli sporcu Hava Konca ve Yağmur Karabacak da ailelerinin ve devletin desteğiyle hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar\'da Genç Güreşçiler Şampiyonada Derece Elde Etmek İstiyor
06.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:08
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aralarında milli sporcuların da bulunduğu 10 güreş sporcusu genç kız, şubatta düzenlenecek 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.

Taşoluk beldesinde kurulan spor kulübü bünyesinde önce futbol, ardından güreş takımı oluşturuldu.

Beldedeki güreş takımının 12 yıldır yetiştirdiği sporcular, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler elde etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, kendilerine duyulan güvenin sporcuların da azmiyle hiç boşa çıkarılmadığını söyledi.

Aldıkları destekle sporcuların başarı odaklı çalıştığını vurgulayan Kasapoğlu, "Şubat ayında bir şampiyonamız var. Sporcular şu an ona hazırlanıyor. Oradan da ciddi bir derece bekliyoruz. Haziran ve ağustosta Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Oradan da bir derece bekleyeceğiz. Biz, genç kızlarımızı olimpiyatlara taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Aile desteği, başarıyı getirdi

Güreş antrenörü Yakup Yağcı da güreş takımındaki 30 sporcudan 10'nun şampiyonaya hazırlandığını dile getirdi.

Sporcuların antrenmanlara ailelerinin de desteğiyle severek geldiğini aktaran Yağcı, "En büyük hedefimiz Afyonkarahisar'dan 2028 Olimpiyatları'na sporcu göndermek. Bu hedef doğrultusunda aralıksız çalışıyoruz."dedi.

Milli sporcu Hava Konca ise 8 yıldır güreşle ilgilendiğini belirterek, "Abilerim güreşçiydi. Onlarla antrenmanlara gidiyordum. Bir süre sonra güreşle ilgilenmeye başladım. Ailem her zaman arkamda. Hedefim ilk olarak Avrupa şampiyonu olup, olimpiyatlara katılmak." ifadesini kullandı.

Sporculardan Yağmur Karabacak da ailelerinin ve devletin desteğiyle disiplinli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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