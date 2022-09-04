Dünya Gençler Motokros şampiyonu Tom Vialle oldu

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın son etabı olan MXGP Türkiye'de Tom Vialle, Dünya Gençler Motokros şampiyonluğunu elde etti.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen MXGP Türkiye'nin son yarışı olan Dünya Gençler Şampiyonası'nın (MX2) 2'nci yarışı büyük heyecana sahne oldu. Afyonkarahisar'a Yamaha sürücüsü Jago Geerts 710 puanla ilk sırada gelirken; KTM sürücüsü Tom Vialle 708 puanla son etap öncesinde 2'nci sırada yer alıyordu. MX2'de günün ilk yarışını Vialle, ilk sırada tamamlayarak puanını 733'e çıkartırken; Geerts ise 2'nci sırada yer aldı ve puanını 732 yaptı. Günün son yarışını da Tom Vialle ilk sırada, Geerts 2'nci sırada tamamladı ve bu sonucun ardından Fransız Tom Vialle kariyerinde 2'nci kez Dünya Gençler Motokros şampiyonu olmayı başardı.

Dünya Gençler Şampiyonası'nda son yarışın ardından oluşan sıralama şu şekilde;1- Tom Vialle (KTM): 7582- Jago Geerts (Yamaha): 754

3- Simon Laengenfelder (GasGas): 596