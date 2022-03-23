Afyonkarahisar'da ilk kez kriket maçı oynandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ilk kez kriket maçı oynandı

23.03.2022 16:27
Afyonkarahisar'da ilk kez kriket maçı oynandı

Afyonkarahisar'da da ilk kez düzenlenen Kriket Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Afyonkarahisar'da da ilk kez düzenlenen Kriket Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

30 erkek sporcu ve 30 kadın sporcunun katıldığı kriket maçı iki farklı kategoride; kızlar ve erkekler olarak Afyonkarahisar Spor Kompleksi S-2 Sahasında yapıldı. Karşılaşma Afyon Spor Lisesi ile Atatürk Lisesi arasında gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Afyon Spor Lisesi kazandı. Oynanan maçın ardından Çiğiltepe Spor Salonu'nda ödül töreni gerçekleşti. Başarılı olan sporculara madalyaları ve kupaları; Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammet Doğan ve Kriket Milli Sporcu Hatice Okçu tarafından verildi.

Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammet Doğan: "2021-2022 eğitim- öğretim yılı Kriket Gençler Müsabakaları bitti. Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda Afyonkarahisar'da ilk sefer yaptığımız Kriket Organizasyonu'nda dört takımımız boy gösterdi. Bu organizasyonda özellikle gençlerimize, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Çünkü kriket gelişmekte olan bir spor ve dünya üzerinde çok fazla izlenen futbol kadar seyircisi olan bir spor dalı" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da ilk kez kriket maçı oynandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da ilk kez kriket maçı oynandı - Son Dakika


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