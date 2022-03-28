Afyonkarahisar'da karate grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayan okul sporlarının faaliyet programı içerisinde bulunan karate grup karşılaşmaları birçok kategoride 16 farklı ilden sporcuların katılımıyla yapıldı.

Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kata ve kumite dalında dereceye giren gruplar Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Toplamda 330 sporcunun katıldığı, yüzlerce seyircinin izlediği ve 48 hakemin görev aldığı müsabakalarda sporcular kazanmak için elinden geleni yaptı. Küçükler ve yıldızlar kategorisinde, dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Tesis Amiri Ahmet Zengin ve hakemler tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR