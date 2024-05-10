Afyonkarahisar\'da Kurumlar Arası Masa Tenisi Müsabakaları Heyecanlı Geçti

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Afyonkarahisar'da, Çiğiltepe Spor Salonu'nda 12 takımdan 45 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi Müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu.

Kıyasıya mücadelelerin gerçekleştiği turnuvada İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müsabakaları ilk sırada tamamlayarak birincilik kürsüsüne çıktı. İl Müftülüğü B Takımı ise ikinciliği elde ederek gümüş madalyayı almaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü A takımı üçüncü, İl Müftülüğü A Takımı ise dördüncü sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldular.

Turnuvanın ardından düzenlenen seremonide Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından sporculara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR