Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Judo Şampiyonası Büyük İlgi Gördü

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 600 sporcuyla dolup taştı.

Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Bu prestijli organizasyon, genç judocuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu önemli bir platform oldu. Afyonkarahisar'ın spor alanındaki iddiasını bir kez daha kanıtlayan şampiyona, sporseverlerin büyük ilgisini çekti.

Heyecan dolu müsabakaların ardından dereceye giren sporcular, ödüllerini Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen'in elinden aldı. Ödül töreni, sporcuların emeklerinin ve başarılarının takdir edildiği anlamlı bir etkinliğe dönüştü.

İl Müdürü Kasapoğlu, ödül töreninin ardından yaptığı detaylı açıklamalarda, Afyonkarahisar'ın spor alanındaki önemine vurgu yaptı. Şehrin, gençlerin sporla buluştuğu, yeteneklerini geliştirdiği ve başarılar elde ettiği bir platform olduğunu belirtti. Ayrıca, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, genç nesillerin sporla iç içe olmasının önemine değindi. - AFYONKARAHİSAR