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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Karate Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Karate Müsabakaları Başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Karate Müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda başladı. 170 sporcu farklı okullardan katılarak minik, yıldız ve genç kategorilerinde kumite ve kata dallarında mücadele edecek. Açılış seremonisinde Spor Hizmetleri Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, tüm sporculara başarılar diledi. İlk gün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Karate Müsabakaları Başladı
03.01.2024 - 13:25,
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Afyonkarahisar'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Karate Müsabakaları başladı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, farklı okullardan 170 sporcu katılıyor. Sporcular, minik, yıldız ve genç kategorilerinde kumite ve kata dallarında mücadele ederek dereceye girebilmek için yarışacak. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış seremonisinde Spor Hizmetleri Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

İlk gün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara, düzenlenen ödül töreni ile madalyaları verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Veysel Eroğlu, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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