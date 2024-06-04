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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalarda kıyasıya mücadele eden takımlar arasından Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Güney Ayşe Ortaokulu ikinciliği, Hacı Hayriye Özsoy Ortaokulu üçüncülüğü ve Çayırbağ Gazi Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR