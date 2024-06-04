Afyonkarahisar'da Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal Müsabakaları sona erdi. Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu birinci olurken, Güney Ayşe Ortaokulu ikinci, Hacı Hayriye Özsoy Ortaokulu üçüncü ve Çayırbağ Gazi Ortaokulu dördüncü oldu. Ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.

04.06.2024 14:57
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalarda kıyasıya mücadele eden takımlar arasından Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Güney Ayşe Ortaokulu ikinciliği, Hacı Hayriye Özsoy Ortaokulu üçüncülüğü ve Çayırbağ Gazi Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ahmet Yesevi, Çayırbağ, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Okul Sporları Küçük Kızlar Futsal Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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