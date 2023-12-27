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Afyonkarahisar'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Afyonkarahisar'daki okullarda da devam ediyor. Proje kapsamında, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere beden eğitimi derslerinde ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl 15 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Afyonkarahisar\'da \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' Projesi Devam Ediyor
27.12.2023 - 15:41,  Güncelleme: 15:43
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Afyonkarahisar'daki okullarda da devam Ettiği açılanırken 15 bin öğrenciye de kurs verildiği belirtildi.

Proje kapsamında, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere beden eğitimi derslerinde ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Başvurular, okul müdürlükleri aracılığıyla yapılıyor. Başvuru yapan okulların programlaması yapıldıktan sonra, başvuran öğrenciler haftada iki gün, dört haftalık bir program olarak toplam sekiz derslik eğitime davet ediliyor. Merkezdeki okullar için İl Müdürlüğü servis imkanı da sağlıyor. Okullarda öğrenciler eğitim öğretim saatinde alınıyor, havuza getiriliyor, burada eğitimini aldıktan sonra tekrar okuluna bırakılıyor. Proje ile Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl 15 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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