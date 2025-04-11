Afyonkarahisar Özel Sporcular Şampiyonada Fırtına Gibi

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden özel sporcular üstün performans sergiledi. Farklı kategorilerde yarışan sporcular, Türkiye şampiyonlukları ve derecelerle Afyonkarahisar'a büyük bir gurur yaşattı.

Yıldız kızlar otizm kategorisinde mücadele eden Defne Öykü Atılgan, 100 metre koşuda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Down sendromlu yıldız kızlar kategorisinde yarışan bir diğer sporcu Elif Aracı, 100 metre ve 200 metre koşuda çifte şampiyonluk kazanarak adını Türkiye birincileri arasına yazdırdı.

Mental kategoride genç kızlar arasında gülle atma branşında yarışan Melek Aleyna ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek Afyonkarahisar'a bir madalya daha kazandırdı.

Aynı şampiyonada otizm kategorisinde genç erkekler 800 metre koşuda yarışan Mehmet Akif Işık, Türkiye dördüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyonada dereceye giren sporcuları ve onların başarısında büyük pay sahibi olan antrenörleri Oğuz Özavar ve Hüseyin Baydaş'ı tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR