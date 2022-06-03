Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü güreşte Türkiye şampiyon oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü güreşte Türkiye şampiyon oldu

03.06.2022 16:36
Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü güreşte Türkiye şampiyon oldu

Konya'da düzenlenen 15 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonasında, Taşoluk Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu.

Konya'da düzenlenen 15 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonasında, Taşoluk Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu. Şampiyon güreşçiler Temmuz ayı içerisinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Taşoluklu sporcular takım halinde şampiyon oldu. 33 kilogramda Duygu Gedik birinci, Emine Beyza Barışkan ikinci, Ayşe Sıla Vural üçüncü oldu. 36 kilogramda Fatma Yılmaz birinci, 39 kilogramda Yağmur Karabacak birinci, 42 kilogramda Hava Konca ikinci, 50 kilogramda ise Melisa Sarıçiçek üçüncü oldu. Şampiyon güreşçiler Haziran ayında Hırvatistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Şampiyon güreşçilerin antrenörü Yakup Yağcı: "Çok emek harcadık. Mutluyuz, gururluyuz. Buralara kolay gelinmiyor, bütün sporcularımız çaba sarf etti. Birlikte çok çalıştık. Bu süreçte sporcularımıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah, Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında da en iyi sonucu almayı hedefliyoruz. Sporcularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü güreşte Türkiye şampiyon oldu - Son Dakika

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