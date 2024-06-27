Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü Sporcusu Fatma Yılmaz Avrupa Güreş Şampiyonasında Finale Kalan İlk Türk Kadın Güreşçi Oldu

Spor

Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü sporcusu Fatma Yılmaz Avrupa Güreş Şampiyonasında finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Sırbistan'da 24-30 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye'yi kadınlar 43 kilogram kategorisinde temsil eden Taşoluk Belediye Spor Kulübü güreşçisi Fatma Yılmaz, gösterdiği üstün performansla adını finale yazdırdı. Yarı finalde Bağımsız Sporcu Belarus Alina Mazharouskaya'yı 13-2 teknik üstünlükle mağlup eden Yılmaz, büyük bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar'dan yükselen genç yetenek, başarısıyla hem şehrini hem de ülkesini gururlandırdı. Yarı final mücadelesinde baştan sona üstün bir performans sergileyen Fatma Yılmaz, rakibi Mazharouskaya'yı neredeyse her pozisyonda zor durumda bırakarak maçın kontrolünü elinde tuttu. Teknik üstünlüğüyle öne çıkan Yılmaz, aldığı puanlarla final yolunda emin adımlarla ilerledi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Fatma Yılmaz'ın bu büyük başarısını kutlayarak, "Fatma Yılmaz'ın elde ettiği başarı hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Kendisi, azmi ve disipliniyle genç sporcularımıza örnek teşkil etmektedir. Onun bu başarısında emeği geçen antrenörü Yakup Yağcı'yı da ayrıca tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR