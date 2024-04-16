Afyonkarahisarlı Atletizm Sporcusu Hamide Nur Tekdemir Olimpik Deneme Atletizm Yarışmasında Altın Madalya Kazandı

Spor

6-7 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Olimpik Deneme Atletizm yarışmasına Afyonkarahisar'dan 3 sporcu katıldı. Atletizm sporcusu Hamide Nur Tekdemir, U18 kızlar kategorisinde 800m ve 1500m branşlarında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Tekdemir, 800m branşında elde ettiği 2: 24'lük dereceleriyle rakiplerini geride bırakırken, 1500m branşında da 4: 56'lık derecesiyle zafere ulaştı. Genç sporcunun bu başarısı, Okul Sporları Atletizm Bölge Yarışmaları için büyük moral oldu. Atletizm Spor Kulübü antrenörü Metin Şimşek Tekdemir'i tebrik ederek, bundan sonraki yarışmalarda da başarılarının devamını diledi. Tekdemir, 24-25 Nisan 2024 tarihlerinde İzmir'de yapılacak Atletizm müsabakalarında da Afyonkarahisar'ı temsil edecek. - AFYONKARAHİSAR