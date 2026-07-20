Afyonkarahisarlı Sporculardan Muaythai Başarısı - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı Sporculardan Muaythai Başarısı

Afyonkarahisarlı Sporculardan Muaythai Başarısı
20.07.2026 11:36
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Adana'daki şampiyonada Afyonkarahisarlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Adana'da düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda mücadele eden Afyonkarahisarlı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

U18 kategorisinde mücadele eden Saruhan Şanlı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Elde ettiği bu başarıyla Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

U16 kategorisinde yarışan Tuana Lafçı, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Aynı kategoride mücadele eden Recep Rüzgar Bilensoy, Mustafa Taş ve Levent Şeker ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

U18 kategorisinde mücadele eden Ecrin Nisa Şan da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisarlı Sporculardan Muaythai Başarısı - Son Dakika

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