Afyonspor, 3 puan özlemine son vermek istiyor - Son Dakika
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Afyonspor, 3 puan özlemine son vermek istiyor

14.10.2022 10:02
Afyonspor, 3 puan özlemine son vermek istiyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçından 3 puanla dönerek, haftalardır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçından 3 puanla dönerek, haftalardır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Mor beyazlı ekip son 5 resmi maçında galibiyet yüzü görmezken, adeta 3 puana hasret kaldı. Karşılaşma için 21 kişilik kadroyla Mersin'e giden Afyonspor'da hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Jetler karşılaşmadan 3 puanı alıp ligde de üst sıralara tırmanmak istiyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor, 3 puan özlemine son vermek istiyor - Son Dakika

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