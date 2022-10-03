Afyonspor 3 puanı kaçırmasına rağmen ligdeki yerini korudu - Son Dakika
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Afyonspor 3 puanı kaçırmasına rağmen ligdeki yerini korudu

03.10.2022 10:49
Afyonspor 3 puanı kaçırmasına rağmen ligdeki yerini korudu

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor evinde ağırladığı Amedspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ligin 7. sırasındaki yerini korudu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor evinde ağırladığı Amedspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ligin 7. sırasındaki yerini korudu.

Mor beyazlı ekip hafta sonu evinde ağırladığı Amedspor'a karşı 2 penaltı kazanmasına rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Penaltıları gole çeviremeyen Afyonspor eline geçen 3 puanı geri tepti. Alınan sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten Afyonspor ligin 7. sırasındaki yerini korudu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor 3 puanı kaçırmasına rağmen ligdeki yerini korudu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonspor 3 puanı kaçırmasına rağmen ligdeki yerini korudu - Son Dakika
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