Afyonspor 3 puanı kaçırmasına rağmen ligdeki yerini korudu

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor evinde ağırladığı Amedspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ligin 7. sırasındaki yerini korudu.
Mor beyazlı ekip hafta sonu evinde ağırladığı Amedspor'a karşı 2 penaltı kazanmasına rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Penaltıları gole çeviremeyen Afyonspor eline geçen 3 puanı geri tepti. Alınan sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten Afyonspor ligin 7. sırasındaki yerini korudu. - AFYONKARAHİSAR
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