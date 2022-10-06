Afyonspor'da düşüş devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonspor'da düşüş devam ediyor

06.10.2022 12:24
Afyonspor'da düşüş devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ardı ardına aldığı başarısız sonuçlarla düşüşünü sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ardı ardına aldığı başarısız sonuçlarla düşüşünü sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı karşılaşmada aldığı yenilgiyle Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Ardından Afyonspor ligin 7. haftasında yine kendi evinde konuk ettiği Amedspor ile 2 penaltı kaçırarak 1-1 berabere kaldı. Jetler, son olarak ise dün İstanbul ekibi Esenler Erokspor'e konuk oldu. Mor beyazlı ekip rakibi karşısında 5-1'lik gibi farklı bir skorla sahadan mağlup ayrılarak düşüşünü sürdürdü. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Kastamonuspor Başkanı Burak İzbeli'den Galatasaray değerlendirmesi Açıklaması Kastamonuspor Başkanı Burak İzbeli'den Galatasaray değerlendirmesi Açıklaması Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kuraları çekildi
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor'da düşüş devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:34 Tepkilere sebep olan yurt dışına çıkış harcına yapılan yüzde 100'lük zam iptal edildi
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
15:02 Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:52 Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu
14:51 Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 16:20:05. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonspor'da düşüş devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement