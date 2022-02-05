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Afyonspor'da hesaplar '3' puan üstüne yapılıyor - Son Dakika

Afyonspor'da hesaplar '3' puan üstüne yapılıyor

05.02.2022 12:09
Afyonspor'da hesaplar '3' puan üstüne yapılıyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor, yarın evinde 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor, yarın evinde 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek. Mor beyazlı ekipte hesaplar lig ikincisine karşı '3' puan, galibiyet üstüne yapılıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Afyonspor, 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma yarın Afyon Zafer Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Lig'de 38 puanla 6. sırada yer alan ev sahibi Afyonspor, ligin 46 puanla ikincisi konumundaki 1461 Trabzon FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma hazırlıklarını hafta içi gerçekleştirdiği yoğun antrenmanla sürdüren Afyonspor'un akşam saatlerinde yapacağı idman ile tamamlayacağı ve sonrasında maç saatini bekleyeceği belirtildi.

Öte yandan, mor beyazlı ekipte tüm hesapların galibiyet üstüne kurulduğu öğrenilirken, sahadan 3 puan ile ayrılıp şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor'da hesaplar '3' puan üstüne yapılıyor
Afyonspor'da hesaplar '3' puan üstüne yapılıyor

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Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor'da hesaplar '3' puan üstüne yapılıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Afyonspor'da hesaplar '3' puan üstüne yapılıyor - Son Dakika
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