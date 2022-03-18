Afyonspor Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor - Son Dakika
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Afyonspor Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor

18.03.2022 11:51
Afyonspor Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyon spor, hafta sonu oynayacağı Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Jetler ligin 30. hafta maçında deplasmanda Ergene Velimeşe Spor ile 20 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden devam eden mor beyazlı ekip, hazırlıklarına Kocatepe spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Bahaddin Gümüş yönetiminde yapılan idman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, düz koşu ve çift kale maçla devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor
Afyonspor Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor

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Futbol Federasyonu, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonspor Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor - Son Dakika
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