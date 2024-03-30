Afyonspor Kulübü, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Afyonspor Kulübü, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi

Afyonspor Kulübü, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban\'a Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Afyonspor kulübü, görev süresi Pazartesi günü sona erecek olan İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a vefa ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, kulüp başkanı Nadir Güzbey, Çoban'a yaptığı hizmetler ve ilimize katkıları için teşekkür etti.

30.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:53
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Afyon spor kulübü, görev süresi Pazartesi günü sona erecek olan İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a vefa ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Burhanetttin Çoban'a ziyaretçilerini, meclis üyesi Nurettin Birliktir ile birlikte karşıladı.

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Nadir Güzbey, "Bizim Afyonspor olarak bu gün ki ziyaretimizin sebebi, şahsınızın özellikle belediye başkanlığı döneminde spor ve sporcuya yaptığı hizmetler ve ilimize katkılarınız için vefa ve teşekkür ziyaretidir. Geriye dönüp baktığımızda buraya getirdiğim kupaların her birinin kazanılmasında en büyük destek size aittir. Toplum hafızası maalesef zayıf ancak sizin yaptığınız hizmet ve eserler için Afyonspor sizi hep hayır ve minnet ile anımsayacak" dedi.

Çoban'da ziyaretçilerine Belediye başkanlığı döneminde futbol, voleybol ve basketbol takımlarının amatörden en üst liglere nasıl çıktıklarını ve belediye başkanlığı döneminde bir milyon metrekarelik alandaki spor kompleksi, sporcu oteli ve onlarca tesisin şehre nasıl kazandırıldığını anlatırken çok tecrübeli ve başarılı siyasetçi olduğunu tekrar gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonspor Kulübü, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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