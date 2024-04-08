Afyonkarahisar'daki spor basını camiası Afyonspor Kulüp Başkanı Nadir Güzbey tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.
İftar programına Afyonspor Kulüp yönetimi ve Afyonkarahisar'da görev yapan Spor muhabirleri katıldı. İftar programında gazetecilere Afyonspor'un mali ve idari konularını paylaşan Güzbey, "Afyon'daki spor medyasının bir araya geldiği bu iftar birlik ve beraberliğimizin fotoğrafı, Afyonsporumuzun gelecekte bekleyen tehlike ve kurtuluş projelerini paylaştığımız bu toplantıda şimdilik yazılmamak kaydı ile Afyonspor'a ihanetleri de bilmenizi istedim. Tüm spor konuları ve gelişmeleri paylaştığımız güzel bir toplantı oldu. Bizim Afyonkarahisar'da sergilediğimiz birlik ve beraberlik tüm Türkiye'ye örnek. Bazı illerdeki arkadaşlarımız beni veya spor muhabirlerimizi arayarak bunu nasıl başardığımızı soruyor. Gerçekten çok güzel işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim bu birlikteliğimizi herkes biliyor ve aynı şekilde uygulamak istiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › Afyonspor Kulüp Başkanı Nadir Güzbey, spor basınıyla iftarda buluştu - Son Dakika
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