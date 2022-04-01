Afyonspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Afyonspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

01.04.2022 11:27
Afyonspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinde Afyonspor hafta sonu oynayacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinde Afyonspor hafta sonu oynayacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor ligin 33. haftasında evinde Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi'nde devam eden mor beyazlı ekipler antrenmana Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde çıktı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu, pas çalışma ve çift kale maçla devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Afyonspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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