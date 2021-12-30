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Afyonspor skordan çok oynadığı futbolla konuşuldu - Son Dakika

Afyonspor skordan çok oynadığı futbolla konuşuldu

30.12.2021 17:33

- Afyonspor skordan çok oynadığı futbolla konuşuldu Sergilediği futbolla alkış alan Afyonspor'un kupa macerası sona erdi Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu futbol ile Afyonspor uzun süre hafızalardan silinmeyen bir başarıya imza attı Ziraat Türkiye Kupası 5.

- Afyonspor skordan çok oynadığı futbolla konuşuldu

Sergilediği futbolla alkış alan Afyonspor'un kupa macerası sona erdi

Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu futbol ile Afyonspor uzun süre hafızalardan silinmeyen bir başarıya imza attı

AFYONKARAHİSAR - Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Afyonspor oynadığı futbol ile göz doldurdu.

TFF 2. Grup Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig'in önemli takımlarından Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 biterken, maçın uzatma bölümünde mor-beyazlı ekip 94. dakikada Valencia ve 99. dakikada Samuel'in attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

2 gol yiyen Anıl Atağ yaptığı kurtarışlarla da alkış aldı

Karşılaşmada skordan çok Afyonspor oynadığı futbol ile adından söz ettirmeyi başarırken, sarı-lacivertli ekibe 90 dakika boyunca direnip gol yememesi ise bir başka dikkat çekici konu oldu. Karşılamada Afyonspor kalecisi Anıl Atağ 2 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlar ile de kalesinde adeta devleşti.

Afyonsporlu o oyuncular ortaya koydukları futbolla göz doldurdu

Karşılaşma boyunca performansı ile göz dolduran ve 71. dakikada Enner Valencia'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Miha Zajc'ın vuruşunu kale çizgisi üzerinden çıkaran Erdinç Pekgöz ile verdiği pasların yanında yaptığı uzun koşularla dikkat çeken Erhan Şentürk'de karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Afyonspor 2-0'lık yenilgiyle kupa macerasına son verse de Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu futbol ile uzun süre hafızalardan silinmeyen bir başarıya imza attı.

Vali Çiçek ve protokol Afyonspor'u yalnız bırakmadı

Öte yandan, karşılaşmada Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve kent protokol üyeleri tarihi karşılaşmada mor beyazlı ekibi yalnız bırakmadı. Afyonspor'a destek olmak için Vali Çiçek ve kent protokol üyeleri maçı izlemek için Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki yerlerini aldılar. Karşılaşmayı ayrıca Afyonkarahisar'dan yerel medya mensupları da takip etti.

Afyonspor skordan çok oynadığı futbolla konuşuldu
Afyonspor skordan çok oynadığı futbolla konuşuldu
Afyonspor skordan çok oynadığı futbolla konuşuldu

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Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Karahisar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor skordan çok oynadığı futbolla konuşuldu - Son Dakika Spor


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