Afyonspor, Turan Saltuk ile Anlaştı

Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Teknik Direktör olarak Turan Saltuk ile sözleşme imzaladı.

Lig başından bu yana kötü gidişata son veremeyen mor beyazlı ekip Turan Saltuk ile masaya oturdu. Kulüp binasında gerçekleştirilen törende Saltuk kendisini takımın başına geçirdiği sözleşmeye imza attı.

Afyonspor 1 puan ile ligde son sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR