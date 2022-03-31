Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor - Son Dakika
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Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor

31.03.2022 12:57
Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'un ligdeki inişli çıkışlı grafiği devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'un ligdeki inişli çıkışlı grafiği devam ediyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, dün oynadığı Turgutluspor maçında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından mor beyazlı ekip 53 puan ile beşinci sıradan altıncı sıraya geriledi. Afyonspor ligin 33. haftasında evinde Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşma Zafer Stadı'nda 3 Mart Pazar günü saat 14.00'da oynanacak. - AFYONKARAHİSAR

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TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1Afjet Afyonspor: 0 TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1Afjet Afyonspor: 0 Turgutluspor artık çıkış arıyor Turgutluspor artık çıkış arıyor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor - Son Dakika


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