Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği sürüyor - Son Dakika
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Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği sürüyor

28.02.2022 11:44
Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 2 hafta üst üste aldığı galibiyetlerin ardından dün deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'a 2-0 yenildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 2 hafta üst üste aldığı galibiyetlerin ardından dün deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'a 2-0 yenildi.

Mor beyazlı ekip aldığı sonuçlarla ligde inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Afyonspor son 3 maçta 2 galibiyet bir yenilgi aldı. Kırmızı Grup'ra puanı 44 olan jetler 8. sırada bulunuyor. Afyonspor ligin 29. haftasında evinde Diyarbekir Spor'u konuk edecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği sürüyor

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Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği sürüyor - Son Dakika
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