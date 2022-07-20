Mor beyazlı ekip Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Gün aşırı sabah ve akşam çift antrenman yapan jetlerde morallerin yerinde olduğu gözlendi. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanlar ardından yapılan düz koşu ve şut çalışması ile sona eriyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonspor yeni sezona çift antrenman ile hazırlanıyor - Son Dakika

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