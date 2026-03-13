Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj - Son Dakika
Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj
13.03.2026 08:12
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham'ın Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olduğu maçta genç kaleci Antonin Kinsky, 17 dakikada kalesinde 3 gol gördükten sonra oyundan alındı. Bu karar, teknik direktör Igor Tudor'a tepki çekti. Kinsky, yaşananlar sonrasında yaptığı paylaşımda, ''Rüyadan kabusa, tekrar rüyaya'' ifadelerini kullanarak ilk kez bir açıklama yapmış oldu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Tottenham'ın Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olduğu karşılaşmada yaşananlar futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Maça damga vuran isim ise henüz 22 yaşındaki kaleci Antonin Kinsky oldu.

17 DAKİKADA 3 GOL YEDİ, OYUNDAN ALINDI

Tottenham'ın deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaştığı mücadelede genç kaleci Antonin Kinsky ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Çek file bekçisi henüz 17 dakika içinde kalesinde 3 gol gördü.

Teknik direktör Igor Tudor, bu gollerin ardından Kinsky'i oyundan alarak yerine başka bir kaleciyi sahaya sürdü. Bir kalecinin yaşayabileceği en zor senaryolardan biri olarak yorumlanan bu karar futbol kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

TUDOR'A TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmanın ardından Tottenham taraftarları ve futbol kamuoyu mağlubiyetin sorumlusu olarak Igor Tudor'u gösterdi. Genç kaleciyi sürpriz şekilde ilk 11'de sahaya sürmesi ve kısa sürede oyundan alması eleştiri konusu oldu.

Tudor'un bu kararı bazı kesimler tarafından "skandal" olarak değerlendirilirken Hırvat teknik adamın görevden alınması gerektiğini savunan yorumlar da yapıldı.

KİNSKY SESSİZLİĞİNİ 4 KELİMEYLE BOZDU

Yaşananların ardından genç kaleci Antonin Kinsky ilk kez konuştu. Çek kaleci kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür ederken sosyal medya hesabından, "Rüyadan kabusa, tekrar rüyaya" ifadelerini kullandı.

Tottenham'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Slavia Prag'dan 16.5 milyon euroya transfer ettiği Kinsky, bu sezon daha önce sadece EFL Cup'ta iki maçta forma giymişti.



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    adam gibi kalıcılık yapsın ağlamasın, üç tane hatalı gol ne demek hemde 20 dakikada, hoca iyisini yapmışsın en azından bir ihtimali var, yoksa birileri gibi 8 gol yemeyi mi bekleseydi 3 3 Yanıtla
    
08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
08:22
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

