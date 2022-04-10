Ağrı 1970 Spor: 1-1 - Son Dakika
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Ağrı 1970 Spor: 1-1

10.04.2022 17:23
Ağrı 1970 Spor: 1-1

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Yusuf Alper Abalı (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx), Rıdvan Çevik (xx)KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Aykut (xx) (Dk. 75 Tuncay Turgay xx), Cenk (xx), Metin (xx), Özgür (xx), Caner (xx) (Dk. 75 Fatih Ergen xx), Sefer (x) (Dk. 46 Fatih Taşdelen xx), Samican (xxx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Yusuf Alper Abalı (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx), Rıdvan Çevik (xx)

KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Aykut (xx) (Dk. 75 Tuncay Turgay xx), Cenk (xx), Metin (xx), Özgür (xx), Caner (xx) (Dk. 75 Fatih Ergen xx), Sefer (x) (Dk. 46 Fatih Taşdelen xx), Samican (xxx) (Dk. 85 Özkan), Kerem (x) (Dk. 46 İhsan Furkan xx), Namık Barış (x), Abdülkadir (x)AĞRI 1970 SPOR: Sefa Mücahid (xxx) - Oğulcan Enes (xx), Muhammet Serdar (xx), Kuban (xxx), Seyit (xx), Can (xx), Burak (xx), Barış (xx) (Dk. 79 Serhat x), Oğuzhan (xxx), Eren (xxx) (Dk. 90 Mücahit Karagöz), Önder (xx) (Dk. 79 Ali x)GOLLER: Dk. 4 Oğuzhan (Ağrı 1970), Dk. 41 Samican (Karşıyaka)SARI KARTLAR: Can, Seyit, Kuban (Ağrı 1970), Özgür, İhsan Furkan (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Karşıyaka, iç sahada Ağrı 1970 Spor önünde fren yaptı: 1-1.Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadelede Oğuzhan'ın henüz 4'üncü dakikadaki golüyle yenik duruma düşen Kaf-Kaf, 1 puanı 41'inci dakikada Samican'la kurtardı. Yeşil-kırmızılı ekip bu skorla puanını 41'e çıkardı. Mustafa Aşan ve Ertuğrul'un cezaları nedeniyle forma giyemediği Kaf-Kaf'ta sakatlıktan çıkan Can Muhammet de maça yetişemezken teknik direktör Erman Güraçar, sahaya sürpriz bir kadro sürdü. Fatih Taşdelen, İhsan Furkan ve Fatih Ergen'i yedek soyunduran genç teknik adam, ilk 11'de Caner, Sefer ve Kerem'e forma verdi. 1'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Kerem soldan çizgiye inip kale önüne kesti, Namık Barış kaleciyi geçen topa dokunamadı. 4'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Seyit'in sağdan pasında çaprazdan Oğzuhan topu kaleye gönderdi: 0-1.41'inci dakikada skor eşitlendi. Namık Barış'ın soldan ceza alanına kestiği topla buluşan Samican önünü boşaltıp vurdu ve skora denge getirdi: 1-1. 45+4'üncü dakikada Namık Barış'ın uzaktan şık vuruşunda top az farkla auta çıktı.İlk yarı 1-1 sona erdi.56'ncı dakikada Karşıyaka'da Abdülkadir'in ortasında Fatih Taşdelen kafayı vurdu, top çerçeveyi bulmadı.74'üncü dakikada Ağrı 1970 ceza alanı içerisinde oluşan karambolde İhsan Furkan'ın şutunu kaleci Sefa kurtardı. 84'üncü dakikada Abdülkadir'in müthiş şutunda top direği sıyırıp dışarı çıktı.90+3'üncü dakikada Fatih Ergen'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Metin müsait pozisyondan yararlanamadı.

Karşılaşma 1-1 bitti.


- İzmir
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Yusuf Alper, Karşıyaka, Fatih, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ağrı 1970 Spor: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı 1970 Spor: 1-1 - Son Dakika
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