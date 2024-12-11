Ağrı\'da Gençler Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Spor

Ağrı'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen Gençler Masa Tenisi müsabakaları başladı.

Genç sporcuların katıldığı müsabakalarda heyecan dolu karşılaşmalar yaşanıyor. Müsabakalar, gençlerin sporla buluşmasına olanak sağlarken, masa tenisine olan ilgiyi artırmayı ve sporun yaygınlaşmasını hedefliyor. Turnuvaya katılan takımlar hem eğlenceli hem de rekabet dolu bir atmosferde mücadele ediyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada 2024 - 2025 yılı Okul Sporları masa tenisi genç kızlar-erkekler il birinciliği müsabakalarının 3 gün süreceği ve müsabakalarda 20 okul takımının mücadele edeceği belirtildi. - AĞRI