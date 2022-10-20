74. dakikada konuk ekipte Muhammed Emin'in ceza sahası içerisinde Erşan'ın müdahalesi ile düşürülmesi ile hakem bir daha penaltı noktasını gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor , normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 sona eren maçta Ağrı 1070 Spor'u penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ağrı haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 Ağrı 1970 Spor: 3 - Son Dakika

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