Ağrı Kadın Futbol Takımı Kar Altında Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Ağrı Kadın Futbol Takımı Kar Altında Antrenman Yaptı

Ağrı Kadın Futbol Takımı Kar Altında Antrenman Yaptı

Lider Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı, kar yağışında antrenmana devam etti.

28.12.2024 00:04
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 29 Aralık Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Kılıçaslan Yıldızspor karşılaşması öncesinde yoğun kar yağışı altında antrenman yaptı.

Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen akşam antrenmanında, lapa lapa yağan kara rağmen futbolcular azimle çalıştı. Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden antrenmanlarına devam eden sporcular, mücadeleci ruhlarıyla dikkat çekti.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zaman zaman zorlanan futbolcular, liderliklerini sürdürme hedefiyle çalışmalarına ara vermedi. Takımın tecrübeli oyuncularından Hasret Aydemir, yaptığı açıklamada, "Tüm olumsuz hava şartlarına rağmen hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu maçı kazanarak liderlik yolundaki avantajımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Önder Tunay ise futbolcuların kararlılığını överek, "Yoğun kar yağışı altında bile mücadeleyi bırakmayan oyuncularımız, büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu gayret, başarımızın en büyük anahtarı" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp de futbolcuların azim ve kararlılığını takdir ederek, "Soğuğa ve kar yağışına rağmen büyük bir özveriyle antrenman yapan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Onların bu çalışkanlığı, takım ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor" diye konuştu.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, pazar günü saat 12.00'de oynanacak karşılaşmada Kılıçaslan Yıldızspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Kadın Futbol Takımı Kar Altında Antrenman Yaptı - Son Dakika

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