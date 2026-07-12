Ağrılı Judocular Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ağrılı Judocular Yarı Finale Yükseldi

Ağrılı Judocular Yarı Finale Yükseldi
12.07.2026 13:43
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Ağrılı judocular, Bingöl'de ANALİG Grup Müsabakaları'nda başarı göstererek yarı finale geçti.

Ağrılı judocular, Bingöl'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakaları'nda elde ettikleri derecelerle yarı finale yükseldi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Ağrılı sporcular önemli başarılara imza attı.

Müsabakalarda 55 kilogram kategorisinde Muhammed Tayyip Aykut birinci olurken, 50 kilogramda Muhammed Saki Kasar, 40 kilogramda Elif Daşdemir, 44 kilogramda Hayrunnisa Çoşkun ve 78 kilogramda Hira Nur Taşdemir ikinci sırada yer aldı.

Elde ettikleri derecelerle sporcular, 29-30 Temmuz 2026 tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları'na katılma hakkı kazandı.

Açıklamada, Bingöl'deki organizasyonda başarılı sonuçlar alan sporcular ile antrenörleri tebrik edilerek, Mardin'de yapılacak yarı final müsabakalarında başarı dileğinde bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bingöl, Yaşam, Spor, Son Dakika

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