Aguirre'den Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
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Aguirre'den Dünya Kupası Heyecanı

11.06.2026 03:02
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Meksika'nın teknik direktörü Aguirre, evdeki Dünya Kupası heyecanının eşsiz olduğunu belirtti.

MEXICO Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, kariyerindeki hiçbir deneyimin ülkesinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası heyecanıyla kıyaslanamayacağını söyledi.

Aguirre, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Güney Afrika ile oynayacakları açılış maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Futbolculuk kariyerinde de Azteca Stadı'nda Dünya Kupası maçına çıkan Aguirre, "Futboldaki 50 yılımda, evimdeki bir Dünya Kupası'ndan daha büyük bir heyecan yaşamadım. Bu unutulmaz bir şey." dedi.

Bir futbolcu olarak o dönem hissettiklerini şimdi milli takımdaki oyuncularına aktarmaya çalıştığını belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Belçika ile yüzleşmek için sahaya çıkarken sahip olduğumuz o özgüveni hatırlıyorum. Oyunculara bunun bizim için harika bir gün olabileceğini, onlarca yıl boyunca hatırlanacak bir kutlama olabileceğini aşılamak istiyorum." diye konuştu.

Aguirre, takımın turnuvayı 80 binden fazla taraftarın önünde açmanın getirdiği baskıya hazır olduğunu kaydederek, "Bu sadece futbolla ilgili değil, duygusal dengenizi korumakla da ilgili. Ev sahibi avantajı, yalnızca oyuncuların baskıyı iyi yönetebilmesi durumunda işe yarar. Herkes maçı ilk yarıda bitirmek istiyor ama bu oyun 90 dakika sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Etkinlik, Sonora, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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