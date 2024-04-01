Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçı için hazır

Ronaldinho'nun oğlu Barselona'da sol bek olarak görev yapıyor

Ronaldinho'nun 19 yaşındaki oğlu, Barselona'ya transfer olduktan sonra sol bek pozisyonunda oynuyor. Genç oyuncunun performansı taraftarlar tarafından takdir ediliyor. Ancak bazı kullanıcılar, pozisyon değişikliğine şaşırdıklarını belirtiyorlar. Mendes'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yeni bir anlaşma belirsizliğini koruyor.