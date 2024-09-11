Ahlatcı Çorum FK'dan yeni transfer haberi - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK'dan yeni transfer haberi

Ahlatcı Çorum FK\'dan yeni transfer haberi

Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın, bir kanat oyuncusunu transfer etmek üzere olduklarını ve transfer döneminin bitmesine iki gün kaldığını söyledi. Yalçın, kulübün öncelikli hedefinin mali açıdan sağlıklı ilerlemek olduğunu belirtti.

11.09.2024 16:47
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın, bir futbolcu daha transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak üzere olduklarını söyledi.

Transfer döneminin bitmesine iki gün kaldığını hatırlatan Yalçın, "Muhtemelen bir transfer yapacağız ve transferi kapatacağız. Cuma gününe kadar transferimiz gelmiş olur. Başka transfer yapmayacağız, fırsat olmazsa. Çünkü kadroyu fazla şişirmek istemiyoruz. Kulübün öncelikli hedefi her zaman mali açıdan sağlıklı ilerlemek." dedi.

Geçen yılki kadronun yüzde 80 oranında korunması, teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevine devam etmesi ve Sakaryaspor maçında takımın gösterdiği performansın beğenilmesinin transfer konusunda yol gösterici olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bu sene birinci hedefimiz maddi açıdan ligi şampiyon bitirmek. İkinci hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Bunu her zaman olduğu gibi bugün yine Çorum Futbol Kulübü taraftarlarına söylemek istiyorum. Herkesten sabır diliyorum. Uzun yıllar en kötü ihtimalle bu ligde kalmamız ya da Süper Lig'de olmamız lazım. Önceden kaybettiğimiz bir değerimiz var. Bu takımı da aynı duruma düşürmek istemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Oğuzhan Yalçın, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK'dan yeni transfer haberi - Son Dakika

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