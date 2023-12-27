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Ahlatcı Çorum FK'de Berkay Can Değirmencioğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK'de Berkay Can Değirmencioğlu ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, savunma oyuncusu Berkay Can Değirmencioğlu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini duyurdu. Berkay Can, yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk yarıyı erken kapatmıştı.

Ahlatcı Çorum FK\'de Berkay Can Değirmencioğlu ile yollar ayrıldı
27.12.2023 - 13:19,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de savunma oyuncusu Berkay Can Değirmencioğlu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Berkay Can ile sözleşmenin feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Berkay Can Değirmencioğlu ile karşılıklı görüşmeler sonucu sözleşme feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Bu sezon ligde 3 maçta 31 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 28 dakika süre alan Berkay Can, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı erken kapatmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ahlatcı Çorum FK'de Berkay Can Değirmencioğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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