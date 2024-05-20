Stat: Çorum Şehir Stadyumu
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Toure, Landre, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 73 Eren Aydın), Nalepa, Atakan Akkaynak (Dk.73 Hakan Barış), Ahmet İlhan Özek, Verheydt (Dk. 88 Ahmet Sağat)
Bodrum FK: Sousa, Cenk Şen, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar (Dk. 16 Furkan Apaydın), Üzeyir Ergün, Mohammed (Dk. 72 Celal Dumanlı), Kenan Özer (Dk. 72 Haqi Osman), Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk. 84 Teixeira), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Tunahan Akpınar)
Goller: Dk. 47 Samet Yalçın (Bodrum FK), Dk. 58 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 64 Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 51 Erkan Kaş, Dk. 87 Hakan Barış, Dk. 89 Ologo, Dk. 90+5 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 57 Üzeyir Ergün, Dk. 80 Samet Yalçın (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur 1. maçında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 72. dakikasında hakem Kadir Sağlam, Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta'ya kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.
İki takım arasındaki 2. turun rövanş karşılaşması 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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