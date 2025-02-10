Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i Transfer Etti

Ahlatcı Çorum FK, Azerbaycanlı orta saha oyuncusu Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

10.02.2025 22:46
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan asıllı 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hoş Geldin, Coşqun Diniyev. Bandırmaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Coşqun'a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i Transfer Etti - Son Dakika

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